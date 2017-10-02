Все медали в любительском классе Б взяли псковичи на мотокроссе в Ваулиных Горах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.10.2017 11:47

Весь призовой пьедестал взяли псковичи на мотокроссе в любительском классе Б. Открытый чемпионат и первенство области, прошел в минувшее воскресенье в Ваулиных Горах. В этом году состязания посвящены двум юбилейным датам: 90-летию ДОСААФ и 70-летию Псковской технической школы.

Соревнования прошли в классах 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров. Также традиционно состязались «ветераны», любители и класс «open». Всего на мотокросс приехали более 70 гонщиков из Пскова, Великих Лук, Ленинградской, Новгородской, Смоленской областей, а также Белоруссии и Эстонии.

Андрей Удалов