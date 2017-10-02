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Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой начался с конкурса аутентичной песни

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.10.2017 10:27

Конкурсом аутентичной песни открылся фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. В Центре народного творчества своё мастерство показали двадцать исполнителей, самому младшему из которых всего шесть лет. По правилам конкурса, его участники поют две песни - одну на выбор, а вторую обязательно из репертуара усвятской певицы Ольги Сергеевой.

Ольга Федосеевна Сергеева известна по всей России и за её пределами своеобразной проникновенной манерой исполнения. Ежегодно в честь Дня её рождения в области проводится фестиваль.

Виктория Писукова

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