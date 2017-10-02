Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой начался с конкурса аутентичной песни

Конкурсом аутентичной песни открылся фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. В Центре народного творчества своё мастерство показали двадцать исполнителей, самому младшему из которых всего шесть лет. По правилам конкурса, его участники поют две песни - одну на выбор, а вторую обязательно из репертуара усвятской певицы Ольги Сергеевой.
Ольга Федосеевна Сергеева известна по всей России и за её пределами своеобразной проникновенной манерой исполнения. Ежегодно в честь Дня её рождения в области проводится фестиваль.
Виктория Писукова
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Октябрь 2017
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