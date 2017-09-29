Концерт известных рок-музыкантов, зрелищная гонка...Чем еще порадуют псковичей выходные

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.09.2017 21:12

Тридцатого сентября в Пскове впервые пройдет один из самых массовых и зрелищных клубных фестивалей - Хотфест. На сцену SODA Concert Hall выйдут яркие представители отечественной рок-сцены. В том числе, специально для поклонников "Короля и Шута", группа "Северный флот". Куда еще сходить в эти выходные - в нашей постоянной рубрике "Афиша".