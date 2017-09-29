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Тепло в дома псковичей начнёт поступать со второго октября

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.09.2017 16:31

Тепло в дома псковичей начнёт поступать со второго октября, а к десятому числу отопление должны включить во всём регионе. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции рассказал руководитель профильного комитета Андрей Агапов. Отмечу, сейчас муниципалитеты вольны сами инициировать начало отопительного сезона, не дожидаясь холодной пятидневки. Так уже поступили в Усвятах и Великих Луках.

В целом, к отопительному сезону регион готов на девяносто восемь процентов. Что касается долгов за энергоресурсы, они не помешают начать отопительный сезон вовремя, уверил чиновник - договорённости с энергетиками уже есть. Добавлю, в этом году у нас запускаются четыре новые котельные. Пушкинские Горы, благодаря инвестору, слезут с мазутной иглы, здесь заработают котлы на щепе. Не останутся без тепла и жители Порховского района, где ещё в прошлом году местный санаторий отказался обслуживать жилой фонд из собственной котельной.

Регина Кадырова

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