В День сердца псковичам рассказали про сердечные заболевания и их профилактику

Сегодня в мире отмечают всемирный День сердца. К этому событию областной Центр медицинской профилактики приурочил специальную акцию. В Пскове все желающие могли измерить артериальное давление и получить консультацию кардиолога. Подобная акция проводится два раза в год, и многие жители города приходят на нее постоянно, чтобы узнать больше о своей болезни или рисках ее возникновения.
Иван Павлов
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Сентябрь 2017
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