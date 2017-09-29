В День сердца псковичам рассказали про сердечные заболевания и их профилактику

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.09.2017 16:28

Сегодня в мире отмечают всемирный День сердца. К этому событию областной Центр медицинской профилактики приурочил специальную акцию. В Пскове все желающие могли измерить артериальное давление и получить консультацию кардиолога. Подобная акция проводится два раза в год, и многие жители города приходят на нее постоянно, чтобы узнать больше о своей болезни или рисках ее возникновения.

Иван Павлов