Структура Псковской городской Думы осталась прежней

Сегодня на сессии ее единогласно утвердили все 25 депутатов 6-го созыва. Городской парламент возглавил глава города Иван Цецерский. Были избраны три его заместителя - Сергей Гаврилов и Елена Полонская будут работать на штатной основе, Владимир Воробьев - на общественных началах.
Также депутаты избрали председателей шести комитетов Гордумы и утвердили их персональный состав. На сессии были зарегистрированы 5 депутатских фракций: «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». Большинство депутатов - от «Единой России», один - самовыдвиженец.
Наталья Барарь
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