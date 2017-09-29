Структура Псковской городской Думы осталась прежней

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.09.2017 15:46

Сегодня на сессии ее единогласно утвердили все 25 депутатов 6-го созыва. Городской парламент возглавил глава города Иван Цецерский. Были избраны три его заместителя - Сергей Гаврилов и Елена Полонская будут работать на штатной основе, Владимир Воробьев - на общественных началах.

Также депутаты избрали председателей шести комитетов Гордумы и утвердили их персональный состав. На сессии были зарегистрированы 5 депутатских фракций: «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». Большинство депутатов - от «Единой России», один - самовыдвиженец.

Наталья Барарь