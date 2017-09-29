Когда в дома псковичей придет тепло? Как добиться появления фонарей на своей улице? Кто устанавливает урны для собак в Пскове и пользуются ли ими собаководы? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в программе "Жилье моё" на радиостанции "Маяк-Псков" 29 сентября с 17.05.
Гости студии: председатель регионального Комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов и начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров.
Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира: 62-80-30 и в комментариях к анонсу в группе "Радио Маяк-Псков" ВКонтакте.
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