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Когда в дома псковичей придет тепло? Этот и другие злободневные вопросы обсудим в программе "Жильё Моё" на радиостанции "Маяк-Псков" 29 сентября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.09.2017 12:48

Когда в дома псковичей придет тепло? Этот и другие злободневные вопросы обсудим в программе Когда в дома псковичей придет тепло? Как добиться появления фонарей на своей улице? Кто устанавливает урны для собак в Пскове и пользуются ли ими собаководы? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в программе "Жилье моё" на радиостанции "Маяк-Псков" 29 сентября с 17.05.

Гости студии: председатель регионального Комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов и начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров.

Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира: 62-80-30 и в комментариях к анонсу в группе "Радио Маяк-Псков" ВКонтакте.

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