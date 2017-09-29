Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 29 сентября на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.09.2017 11:25

Какова стоимость нелегального перехода границы через Псковскую область и в какие страны стремятся мигранты в поисках лучшей жизни? Девяносто шесть коробок с сигаретами изъяты на границе: где была спрятана контрабанда? Сколько водителей в этом году оштрафовано за непропуск пешеходов и как на дороге в свою очередь ведут себя прохожие. Кто чаще нарушает правила?

Об этом и не только мы расскажем в пятницу на канале «Россия - 24» в 19.45 и в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вести. Псков. События недели" в 8.45.

Виктория Парфенова