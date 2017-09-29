Андрей Турчак поручил отремонтировать дорогу в деревне Великополье Куньинского района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.09.2017 12:16

Отремонтировать дорогу в деревне Великополье Куньинского района поручил губернатор Андрей Турчак на личном приеме граждан. С просьбой о ремонте Наталья Кузьмина обращалась к главе региона еще год назад в эфире «Радио России-Псков». Но, в результате, районные власти ограничились лишь несколькими «Камазами» песка.

И то, плохого качества, что подтвердили результаты экспертизы в Северной столице. Женщина не поленилась и отвезла пробы песка в лабораторию в Санкт-Петербург. Глава Куньинского района Олег Лебедев, который присутствовал во время разговора, принес извинения и заверил, что песок, который был завезен - это будущий нижний дренирующий слой дороги. На счастливое разрешение своей проблемы надеется и Галина Самохвалова из Порхова. Уже 30 лет ее семья стоит в очереди на жилье. Дом, в котором они жили много лет, по мнению женщины, давно не пригоден для жизни. Добавим, одна комиссия уже оценивала состояние жилища и аварийным его не признала. Андрей Турчак предложил провести повторную комиссию и собрать независимых экспертов, которые тщательно изучат ситуацию.

Ирина Медведкина