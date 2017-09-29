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Жители псковской пятиэтажки недовольны открытием бара в одной из квартир их дома

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.09.2017 12:13

Кафе-магазин алкогольных напитков не дает спокойно спать жителям псковской пятиэтажки. Оно расположено в квартире на первом этаже, периодически там собираются шумные компании. Жильцы уверены: кафе отрыто незаконно, так как никто из них не давал согласия на перевод квартиры в статус нежилого помещения. В протоколе, меж тем, оказались все их подписи, даже тех, кто давно умер.

Андрей Удалов, Александр Калинин

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