Жители псковской пятиэтажки недовольны открытием бара в одной из квартир их дома

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.09.2017 12:13

Кафе-магазин алкогольных напитков не дает спокойно спать жителям псковской пятиэтажки. Оно расположено в квартире на первом этаже, периодически там собираются шумные компании. Жильцы уверены: кафе отрыто незаконно, так как никто из них не давал согласия на перевод квартиры в статус нежилого помещения. В протоколе, меж тем, оказались все их подписи, даже тех, кто давно умер.

Андрей Удалов, Александр Калинин