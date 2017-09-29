Жители псковской пятиэтажки недовольны открытием бара в одной из квартир их дома

Кафе-магазин алкогольных напитков не дает спокойно спать жителям псковской пятиэтажки. Оно расположено в квартире на первом этаже, периодически там собираются шумные компании. Жильцы уверены: кафе отрыто незаконно, так как никто из них не давал согласия на перевод квартиры в статус нежилого помещения. В протоколе, меж тем, оказались все их подписи, даже тех, кто давно умер.
Андрей Удалов, Александр Калинин
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1