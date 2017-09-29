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Внимание полиции привлекло видео, в котором блогер устроил «гонки» по ночному Пскову

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.09.2017 12:09

По ночному Пскову с сумасшедшей скоростью. В Интернете появилось видео опасного развлечения молодёжи: тестирующий машину блогер проехал по Октябрьскому проспекту на скорости сто восемьдесят километров в час. При этом молодой человек не скрывает своего восторга и в нецензурных выражениях комментирует происходящее. Не задумываясь, что город - не место для гонок и это могло закончится серьёзной аварией, в которой пострадали бы люди.

Кирилл Радион

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