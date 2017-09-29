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Талантливая и открытая – тринадцатилетняя Ульяна мечтает найти родителей

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.09.2017 12:04

Герой нашей рубрики «Хочу домой» - Максим нашёл своих родителей и мы продолжаем совместный проект с органами опеки региона. Наша очередная героиня - тринадцатилетняя Ульяна. Она - особенный ребёнок. Сейчас учится в шестом классе по специальной образовательной программе. Раньше не умела ходить и говорить, а сейчас принимает участие даже в театральных постановках.

Свое имя - Уля - тринадцатилетняя девочка пока может написать лишь печатными буквами. Но для нее, говорят воспитатели, это не предел. Заниматься и осваивать все новое Ульяна любит. И очень радуется, если это у нее получается. Из Дома ребенка девочка попала сюда в четырехлетнем возрасте, не умея ни ходить, ни говорить. Сейчас учится в шестом классе по специальной образовательной программе. О желании Ульяны учиться, общаться и особенно дружить, как с детьми, так и со взрослыми, воспитатели сказали не раз. А еще - о желании помогать и заботиться хотя бы о ком-нибудь. А еще Ульяна не любит скрывать свои эмоции. Девочка открытая и очень восприимчивая. Свои артистические способности Ульяна с удовольствием реализует на сцене. Учит большие стихи и песни, на слух подбирает мелодии на металлофоне, очень хорошо чувствует ритм. А показать себя на камеру радость для девочки особая. Ребенок не только способный, но и физически развитый. Подтягивается на турнике, рисует и мечтает о самом простом. Ульяна: «Чтобы настоящее лето было. Солнце пригревало, чтобы ягоды и яблочки выросли». Такого жизнелюбия и позитива Ульяна ждет и от своих будущих родителей. И песенку про кота-мурлыку исполняет специально для них.

Светлана Константинова, Кирилл Мосин

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