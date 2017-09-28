Долги собственников за капремонт, недостаток финансирования, условия работы регионального оператора и результаты двухлетней работы проведения капремонтов в области. Эти темы сегодня обсуждали на заседании сессии депутатов регионального парламента. Какие результаты и проблемы были озвучены? Об этом в программе "Постфактум".
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