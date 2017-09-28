Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 17:14

Долги собственников за капремонт, недостаток финансирования, условия работы регионального оператора и результаты двухлетней работы проведения капремонтов в области. Эти темы сегодня обсуждали на заседании сессии депутатов регионального парламента. Какие результаты и проблемы были озвучены? Об этом в программе "Постфактум".

Не пропустите! 28 сентября в 18.10 на "Радио России-Псков"