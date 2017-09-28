Капремонт стал темой парламентского часа псковских депутатов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 17:32

Около ста домов в этом году отремонтировали на средства Фонда капитального ремонта Псковской области. Рассказал сегодня на сессии областного Собрания депутатов директор фонда Сергей Макаренко. Капремонт стал темой парламентского часа. За прошедшие девять месяцев отремонтированы крыши боле чем в пятидесяти домах, и фасады - в двадцати пяти. В плане на этот год - почти триста жилых строений.

Всего на капитальный ремонт домов по программе до две тысячи двадцатого года потребуется более пятнадцати миллиардов рублей, а взносов за это время будет собрано менее миллиарда - шокировал депутатов директор фонда. К тому же учреждению не хватает средств на собственные нужды, например, на рассылку квитанций об оплате капитального ремонта.

Иван Павлов