Сегодня псковские экологи подвели итоги работы за год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 16:55

В Пскове состоялась территориальная конференция по охране окружающей среды. На ней поднимали тему закрытия псковской свалки. Напомню, планируется, что она завершит свою работу в конце декабря этого года. Перед специалистами Росприроднадзора стоит немало проблем, связанных с размещением и утилизацией бытовых отходов.

Они регулярно проводят мониторинги опасных объектов и принимают соответствующие меры. В Год экологии им удалось инициировать ряд серьёзных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

Наталья Барарь