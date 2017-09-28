Сегодня псковские экологи подвели итоги работы за год

В Пскове состоялась территориальная конференция по охране окружающей среды. На ней поднимали тему закрытия псковской свалки. Напомню, планируется, что она завершит свою работу в конце декабря этого года. Перед специалистами Росприроднадзора стоит немало проблем, связанных с размещением и утилизацией бытовых отходов.
Они регулярно проводят мониторинги опасных объектов и принимают соответствующие меры. В Год экологии им удалось инициировать ряд серьёзных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.
Наталья Барарь
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1