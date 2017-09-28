Главврач Великолукской больницы прокомментировал ситуацию с критической нехваткой скорых

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 15:15

Интернет-пользователи активно обсуждают критическую ситуацию, которая сложилась в здравоохранении Великих Лук двадцать третьего сентября. В городе не хватало карет скорой. В "живых", говорят, осталось машин пять из двадцати семи. Медицинские бригады простаивали на базе.

На вызов скорые добирались с опозданием в три-четыре часа. Некоторые пациенты были вынуждены ехать до больницы на такси. В результате диспетчер скорой сообщил в Единую диспетчерскую службу о чрезвычайной ситуации, после чего на станцию в помощь медикам приехали три маршрутных такси и аварийка из Теплосетей. Ситуация с кадрами в скорой тоже оставляет желать лучшего. Есть информация, что из семидесяти фельдшеров работать остались сорок. Медики не выдерживают нагрузок. Всё это на фоне обысков, которые прошли в Великолукской межрайонной больнице. Прокомментировать ситуацию нам сегодня обещал главный врач учреждения Игорь Залепа, однако от общения на камеру отказался. О том, что рассказал за кадром, узнаем по телефону от нашей коллеги Ларисы Чуриковой: «В личной беседе главврач Великолукской межрайонной больницы Игорь Залепа ситуацию прокомментировал следующим образом: жители города в субботу не могли дождаться скорых по вызову, потому что большинство машин оказались неисправными. Фельдшеры, заступившие на дежурство, по словам Залепы, знали, что техника сломана, но не доложили ни главврачу скорой, ни ему лично. Игорь Залепа заверил, что сейчас ситуация под контролем. Для нормальной работы Великим Лукам нужны девять карет скорой. Именно столько сейчас ездят на выезды. Отмечу, что последний раз кареты скорой поступали в город в 2013 году и, как нам сказал Залепа, они стали быстро выходить из строя. Что касается обысков, то комментировать Залепа категорически отказался пока идёт следствие».

Надежда Прыгина