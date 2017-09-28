Медики Пскова призывают псковичей заниматься спортом в меру

Чрезмерные физические нагрузки опасны для здоровья. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции представители медицинских организаций Пскова. Изнурительные тренировки, голодание, занятия спортом до полуобморочного состояния могут привести к трагическим последствиям.
Так, в августе во время любительского матча на поле в Пскове скончался футболист. Медики призывают жителей региона следить за своим здоровьем, не заниматься усиленно спортом, если организм к этому не готов и есть противопоказания. Особенно это касается тех, кому за 30, им врачи рекомендуют регулярно проходить обследования и диспансеризацию.
Наталья Барарь
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