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Медики Пскова призывают псковичей заниматься спортом в меру

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.09.2017 15:07

Чрезмерные физические нагрузки опасны для здоровья. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции представители медицинских организаций Пскова. Изнурительные тренировки, голодание, занятия спортом до полуобморочного состояния могут привести к трагическим последствиям.

Так, в августе во время любительского матча на поле в Пскове скончался футболист. Медики призывают жителей региона следить за своим здоровьем, не заниматься усиленно спортом, если организм к этому не готов и есть противопоказания. Особенно это касается тех, кому за 30, им врачи рекомендуют регулярно проходить обследования и диспансеризацию.

Наталья Барарь

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