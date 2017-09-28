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Псковичи крайне удивлены «пыльной уборкой» псковских улиц

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.09.2017 15:03

Мягко говоря, недоумение вызвала у псковичей манера уборки города. То тут, то там жители наблюдают такую картину: уборочный трактор в облаке дорожной пыли, которое сам и создаёт, с залихватским азартом курсирует по городским улицам. Видимо, с целью наведения чистоты. Вот только с обратным эффектом.

От такой уборки страдают все, кому не посчастливилось оказаться вблизи этого «коммунального Зорро», - такое прозвище недальновидному трактористу уже присвоили пользователи соцсетей, которым всё никак не удаётся разглядеть номера лихача, чтобы сообщить, куда следует и поумерить его пыл.

Надежда Прыгина

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