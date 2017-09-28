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Площадь лесных пожаров в Псковской области в этом году сократилась в два раза

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.09.2017 12:25

Площадь лесных пожаров в нашей области в этом году сократилась в два раза. Такие итоги пожароопасного периода подвели участники специальной комиссии. Также в этом году пожары не нанесли материального ущерба лесному хозяйству. Это произошло во многом благодаря дождливой погоде, признали участники совещания, но нельзя не отметить большую профилактическую работу. Например, в лесах в этом году было проложено почти пятьсот километров новых минерализованных полос.

Больше всего лесных пожаров произошло в Себежском, Гдовском и Порховском районах, но более чем в половине муниципалитетов не зарегистрировано ни одного случая возгорания леса. Виктор Мусатов: «Аналитика последних пяти лет говорит, что ситуация с пожарами в области улучшается, снижается и их количество, и площадь пожаров, уменьшается ущерб, если сравнивать с прошлым сезоном. Сократилась средняя площадь пожара, она равняется одному гектару, как я отмечал ранее, средняя пятилетняя у нас один и четыре гектара».

Иван Павлов

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