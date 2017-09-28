Жители деревни в Бежаницком районе встали на защиту местного клуба

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 12:23

Жители деревни Фишнево Бежаницкого района встали на защиту местного сельского Центра культуры. На днях стало известно, что его могут закрыть. Причина - в районе нет средств на содержание учреждения. Жителям обиднее вдвойне - ведь местный ДК гремит на всю округу. Их концерты, представления и мастер-классы собирают народ в том числе и из самих Бежаниц.

Ирина Медвёдкина, Сергей Дьяков