Жители деревни в Бежаницком районе встали на защиту местного клуба

Жители деревни Фишнево Бежаницкого района встали на защиту местного сельского Центра культуры. На днях стало известно, что его могут закрыть. Причина - в районе нет средств на содержание учреждения. Жителям обиднее вдвойне - ведь местный ДК гремит на всю округу. Их концерты, представления и мастер-классы собирают народ в том числе и из самих Бежаниц.
Ирина Медвёдкина, Сергей Дьяков
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