Псковские скалолазы остались без помещения для тренировок

Псковская Федерация скалолазания, альпинизма и спортивного туризма осталась без помещения для занятий. Раньше занимались в зале в подвале многоквартирного дома. Но дом ветхий, и все коммуникации там устарели.
Канализационная труба проходит прямо в помещении тренировочной базы. Причем труба не новая, под натиском с одной стороны - продуктов жизнедеятельности и с другой - дождевой воды из забившихся колодцев, она просто не выдержала. Все нечистоты вылились в помещение, где занимаются альпинисты. Все оборудование и снаряжение покупали за свои деньги: веревки, страховочные системы, обувь, - теперь всё это придется выбросить. Не говоря уже о самом помещении. Организация общественная, поэтому на протяжении двадцати лет весь интерьер делали сами, месяц назад еще и пол поменяли. До аварии здесь тренировались больше ста человек, в том числе разрядники, мастера спорта и кандидаты. Теперь в городе остался только один скалодром, но он коммерческий, а альпинизм - семейный вид спорта, поэтому для многих тренировки стали дорогим удовольствием. Псковские альпинисты ежегодно повышают свое мастерство в реальных условиях. В этом году покоряли горы Домбая. Этому предшествует серьезная подготовка: и не только практика на скалодроме, но и теоретические занятия. Поэтому федерация очень надеется на помощь городской администрации, чтобы хотя бы было помещение, а стены с зацепами - это уже дело наживное.
Дина Перевозчикова, Василий Нордэн
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