В псковских дворах началась установка детских площадок

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 11:51

Рабочие уже начали монтаж конструкций. По словам подрядчика, комплексы отвечают современным нормам безопасности. Материалы, из которых изготовлены городки, обладают высокими ударопрочными характеристиками.

Новые площадки уже установлены во дворах переулка Олега Зобова и улицы Новгородской. Всего контракт предусматривает 12 таких объектов в различных частях города. Список дворов с игровыми комплексами был утверждён этим летом на сессии Псковской городской Думы.

Андрей Удалов