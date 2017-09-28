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«Всем матерям, потерявшим детей на войне»… Елена Киселева написала книгу «Ночная дорога к сыну»

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.09.2017 11:49

"Ночная дорога к сыну"- так назвала свою вторую книгу Елена Киселева, сотрудница Областной научной библиотеки. Обе книги содержат детские воспоминания автора и её родных и небольшие, но яркие истории о людях, которые участвовали в Чеченской и Афганской войнах. Все сюжеты основаны на реальных событиях.

Трагические и весёлые, рассказы Елены Киселёвой отличаются особым теплом и чистотой восприятия, вниманием к жизни человека и природы. Выпускница Рижского университета, литературовед по образованию, Елена продолжает пришвинскую традицию русской литературы. Военная тема для неё как дочери кадрового офицера - семейная. Своё название новая книга получила по одноимённому рассказу "Ночная дорога к сыну".

Марина Михайлова

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