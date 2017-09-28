В Третьяковской галерее представят работы из собрания Псковского музея-заповедника

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 11:47

Это картина «Олонецкий дед» Бориса Григорьева и полотно под названием «Две» Кузьмы Петрова-Водкина. Экспозиция в Третьяковке представит переломный момент в истории России XX века, когда искусство осознавало себя не формой «отражения действительности», а творческой лабораторией идей и социальных проектов, рассказали в Псковском музее. Работы будут выставлены до середины октября.

Надежда Прыгина