В Третьяковской галерее представят работы из собрания Псковского музея-заповедника

Это картина «Олонецкий дед» Бориса Григорьева и полотно под названием «Две» Кузьмы Петрова-Водкина. Экспозиция в Третьяковке представит переломный момент в истории России XX века, когда искусство осознавало себя не формой «отражения действительности», а творческой лабораторией идей и социальных проектов, рассказали в Псковском музее. Работы будут выставлены до середины октября.
Надежда Прыгина
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1