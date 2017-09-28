Леонид Млечин: «Катастрофа – не фильм «Матильда», а попытка его запретить»

Известный журналист, гость фестиваля «Человек и Вера» Леонид Млечин в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» прокомментировал ситуацию вокруг готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».
По мнению Леонида Млечина, художественный фильм может сниматься на любую тему, в том числе и про Николая II и его увлечения. Журналист отметил, что признание церковью последнего русского царя святым не отменяет того факта, что он был исторической личностью. А значит не только можно, но и необходимо пытаться понять его, в том числе и художественными средствами. «Нельзя запрещать себе изучать прошлое, нельзя запрещать художественный поиск. Мы через это прошли. Это – катастрофа для страны. Катастрофа не фильм – а попытка его запретить. Это всегда заканчивается для нас бедой», - заметил Леонид Млечин.
Анастасия Цепина
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1