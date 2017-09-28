Леонид Млечин: «Катастрофа – не фильм «Матильда», а попытка его запретить»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.09.2017 11:16

Известный журналист, гость фестиваля «Человек и Вера» Леонид Млечин в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» прокомментировал ситуацию вокруг готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

По мнению Леонида Млечина, художественный фильм может сниматься на любую тему, в том числе и про Николая II и его увлечения. Журналист отметил, что признание церковью последнего русского царя святым не отменяет того факта, что он был исторической личностью. А значит не только можно, но и необходимо пытаться понять его, в том числе и художественными средствами. «Нельзя запрещать себе изучать прошлое, нельзя запрещать художественный поиск. Мы через это прошли. Это – катастрофа для страны. Катастрофа не фильм – а попытка его запретить. Это всегда заканчивается для нас бедой», - заметил Леонид Млечин.

Анастасия Цепина