logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Леонид Млечин: «Катастрофа – не фильм «Матильда», а попытка его запретить»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.09.2017 11:16

Леонид Млечин: «Катастрофа – не фильм «Матильда», а попытка его запретить»Известный журналист, гость фестиваля «Человек и Вера» Леонид Млечин в интервью телеканалу «Россия 24-Псков» прокомментировал ситуацию вокруг готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

По мнению Леонида Млечина, художественный фильм может сниматься на любую тему, в том числе и про Николая II и его увлечения. Журналист отметил, что признание церковью последнего русского царя святым не отменяет того факта, что он был исторической личностью. А значит не только можно, но и необходимо пытаться понять его, в том числе и художественными средствами. «Нельзя запрещать себе изучать прошлое, нельзя запрещать художественный поиск. Мы через это прошли. Это – катастрофа для страны. Катастрофа не фильм – а попытка его запретить. Это всегда заканчивается для нас бедой», - заметил Леонид Млечин.

Анастасия Цепина

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк