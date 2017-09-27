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В Пскове таксист средь бела дня вывозил брусчатку, предназначенную для благоустройства города

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.09.2017 22:31

Псковский таксист был застигнут сегодня за вывозом брусчатки на улице Балтийской. Процесс погрузки камней, предназначенных для благоустройства, снял неравнодушный пскович. Видео он разместил в популярной группе в социальной сети. Судя по записи, водитель прямо средь бела дня складывает брусчатку в багажник своего автомобиля известной службы такси, а затем садится в него и уезжает.

Надежда Прыгина

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