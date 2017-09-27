В Пскове таксист средь бела дня вывозил брусчатку, предназначенную для благоустройства города

Псковский таксист был застигнут сегодня за вывозом брусчатки на улице Балтийской. Процесс погрузки камней, предназначенных для благоустройства, снял неравнодушный пскович. Видео он разместил в популярной группе в социальной сети. Судя по записи, водитель прямо средь бела дня складывает брусчатку в багажник своего автомобиля известной службы такси, а затем садится в него и уезжает.
Надежда Прыгина
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Сентябрь 2017
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