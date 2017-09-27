Сегодня дан ряд важных поручений по подготовке Ганзейских дней в Пскове

Ряд важных поручений дан сегодня российским Министерствам и ведомствам по подготовке Псковских Ганзейских дней. В оргкомитете под председательством зампреда правительства Ольги Голодец приняли участие губернатор Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский. Основными стали вопросы финансирования. В частности, более 90 миллионов рублей в следующем году выделят на
реконструкцию здания и техническое переоснащение областной библиотеки. Будет продолжена работа по созданию кампуса Псковского государственного университета.
Минобрнауки подтвердил выделение необходимого объема средств на объект. Кроме того, принята и одобрена заявка на ремонт фасадов общежитий и учебных корпусов ПсковГУ. Рассматривался вопрос реконструкции стадиона «Машиностроитель». Минспорта поручено ускорить рассмотрение заявки и предусмотреть финансирование в следующем году. Правительству рекомендовано выделить из резервного фонда средства на завершение строительства подземного водозабора, а Минтрансу - изыскать дополнительные финансы на строительство Северного обхода. На проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в следующем году будет выделено сто шестьдесят восемь миллионов рублей.
Кирилл Радион
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