Ряд важных поручений дан сегодня российским Министерствам и ведомствам по подготовке Псковских Ганзейских дней

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 17:10

В оргкомитете под председательством зампреда правительства Ольги Голодец приняли участие губернатор Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский. Основными стали вопросы финансирования. В частности, более 90 миллионов рублей в следующем году выделят на

реконструкцию здания и техническое переоснащение областной библиотеки. Будет продолжена работа по созданию кампуса Псковского государственного университета.

Минобрнауки подтвердил выделение необходимого объема средств на объект. Кроме того, принята и одобрена заявка на ремонт фасадов общежитий и учебных корпусов ПсковГУ. Рассматривался вопрос реконструкции стадиона «Машиностроитель». Минспорта поручено ускорить рассмотрение заявки и предусмотреть финансирование в следующем году. Правительству рекомендовано выделить из резервного фонда средства на завершение строительства подземного водозабора, а Минтрансу - изыскать дополнительные финансы на строительство Северного обхода. На проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в следующем году будет выделено сто шестьдесят восемь миллионов рублей.

Кирилл Радион