Семьсот псковичей отправятся этой осенью служить в армию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 16:21

Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков. С первого октября в регионе стартует очередной призыв. Комиссариат к нему полностью готов. Перед отправкой призывников обеспечат формой в соответствии с родом войск, необходимыми принадлежностями, питанием, банковской картой и мобильной сим-картой.

Большинство молодых людей отправятся служить в Западный военный округ, остальные пополнят Вооруженные силы Южного и Центральных округов. По словам Михаила Башлыкова многие юноши охотно идут служит в армию. Тем более что у призывников с высшим и средне-специальным образованием появился выбор - один год на срочной службе или два по контракту. В прошлый призыв службу по контракту предпочли тридцать пять человек.

Наталья Барарь