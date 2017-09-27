Семьсот псковичей отправятся этой осенью служить в армию

Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков. С первого октября в регионе стартует очередной призыв. Комиссариат к нему полностью готов. Перед отправкой призывников обеспечат формой в соответствии с родом войск, необходимыми принадлежностями, питанием, банковской картой и мобильной сим-картой.
Большинство молодых людей отправятся служить в Западный военный округ, остальные пополнят Вооруженные силы Южного и Центральных округов. По словам Михаила Башлыкова многие юноши охотно идут служит в армию. Тем более что у призывников с высшим и средне-специальным образованием появился выбор - один год на срочной службе или два по контракту. В прошлый призыв службу по контракту предпочли тридцать пять человек.
Наталья Барарь
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1