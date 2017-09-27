Все ключевые посты в Гдовском районом Собрании заняли «единороссы»

Председателем Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва избрана депутат от «Единой России» Юлия Сагателян. За неё проголосовало большинство народных избранников на первой сессии. Кроме того, депутаты сформировали три комиссии и выбрали председателей.
На следующей сессии районного Собрания будут утверждены политические фракции и их руководители.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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