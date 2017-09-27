Все ключевые посты в Гдовском районом Собрании заняли «единороссы»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 16:13

Председателем Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва избрана депутат от «Единой России» Юлия Сагателян. За неё проголосовало большинство народных избранников на первой сессии. Кроме того, депутаты сформировали три комиссии и выбрали председателей.

На следующей сессии районного Собрания будут утверждены политические фракции и их руководители.

Кирилл Радион