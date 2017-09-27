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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.09.2017 16:01

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают работники дошкольных учреждений. Добрые слова от родителей и воспитанников сегодня звучат и псковском детском саду «Звёздочка». Его особенность в том, что здесь за образовательную основу взяли педагогическую систему Монтессори.

Воспитатели с первых дней пребывания в саду приучают малышей к самостоятельности. Первая и главная задача - помочь ребёнку организовать свою деятельность, а уж потом развить в подопечных чувство успеха. При таком подходе, уверены воспитатели, дети становятся увереннее в себе. В детском саду активно используют и современные технологии. Так, например, математику ребята изучают с помощью живого экрана.

Татьяна Борисова

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