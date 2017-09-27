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Владимир Легойда назвал недостоверность фактов в СМИ – болезнью современного общества

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.09.2017 12:23

Владимир Легойда назвал недостоверность фактов в СМИ – болезнью современного обществаВ современном мире фундаментально меняются медийные законы, отметил в интервью телеканалу «Россия24-Псков» гость фестиваля «Человек и Вера», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

По его мнению, если раньше качественная журналистика славилась проверкой фактов, то сейчас все чаще и чаще в погоне за рейтингом даже серьезные СМИ могут предоставлять непроверенную информацию. Из-за этого современный человек вынужден сам разбираться, где правда, а где вымысел, не надеясь на достоверность СМИ. Владимир Легойда заметил, что этот процесс – одна из болезней общества, которая со временем только прогрессирует.

Анастасия Цепина

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