Владимир Легойда назвал недостоверность фактов в СМИ – болезнью современного общества

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 12:23

В современном мире фундаментально меняются медийные законы, отметил в интервью телеканалу «Россия24-Псков» гость фестиваля «Человек и Вера», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

По его мнению, если раньше качественная журналистика славилась проверкой фактов, то сейчас все чаще и чаще в погоне за рейтингом даже серьезные СМИ могут предоставлять непроверенную информацию. Из-за этого современный человек вынужден сам разбираться, где правда, а где вымысел, не надеясь на достоверность СМИ. Владимир Легойда заметил, что этот процесс – одна из болезней общества, которая со временем только прогрессирует.

Анастасия Цепина