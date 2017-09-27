Александр Волков о фильме «Матильда»: «Никому не дано право оскорблять чувства людей»

«Многим людям в нашей стране будет больно не только смотреть этот фильм, но и знать, что наши соотечественники, соседи, друзья ходили на эту картину». Такое мнение по поводу нашумевшего еще до выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» высказал в интервью телеканалу «Россия24-Псков» руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.
Гость фестиваля «Человек и Вера» отметил, что тема, связанная со святой царской семьей, является очень деликатной. Для миллионов людей – это важная составляющая их веры. «Никакому режиссеру и никому вообще не дано право нарушать эту сакральность и оскорблять чувства людей», - подчеркнул Александр Волков.
Анастасия Цепина
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