Александр Волков о фильме «Матильда»: «Никому не дано право оскорблять чувства людей»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 13:04

«Многим людям в нашей стране будет больно не только смотреть этот фильм, но и знать, что наши соотечественники, соседи, друзья ходили на эту картину». Такое мнение по поводу нашумевшего еще до выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» высказал в интервью телеканалу «Россия24-Псков» руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Гость фестиваля «Человек и Вера» отметил, что тема, связанная со святой царской семьей, является очень деликатной. Для миллионов людей – это важная составляющая их веры. «Никакому режиссеру и никому вообще не дано право нарушать эту сакральность и оскорблять чувства людей», - подчеркнул Александр Волков.

Анастасия Цепина