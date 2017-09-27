Борис Корчевников: «Телеканал «Спас» должен передавать «драйвовость» жизни христианина»

Нет ничего более насыщенного и энергичного, чем полноценная жизнь православного христианина. Таким мнением поделился Борис Корчевников в интервью телеканалу «Россия24-Псков» во время фестиваля «Человек и Вера».
Также гендиректор телеканала «Спас» отметил, что, на его взгляд, в федеральном эфире не хватает «позитивных» новостей, рассказывающих о выдающихся людях и их великих поступках в обычной, повседневной жизни. Зато подобные сюжеты можно найти в репортажах региональных ГТРК. Именно такие материалы, по мнению Бориса Корчевникова, находят свое место в эфире телеканала «Спас».
Анастасия Цепина
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