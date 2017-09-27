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Борис Корчевников станет ведущим в новом проекте на телеканале «Россия 1»

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.09.2017 12:54

Об этом в интервью телеканалу «Россия24-Псков» во время фестиваля «Человек и Вера» рассказал сам популярный телеведущий. Как и ток-шоу «Прямой эфир», новый проект будет ежедневным. Также телезрители смогут увидеть Бориса Корчевникова на православном телеканале «Спас», генеральным директором и продюсером которого он является.

Анастасия Цепина

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