Борис Корчевников станет ведущим в новом проекте на телеканале «Россия 1»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 12:54

Об этом в интервью телеканалу «Россия24-Псков» во время фестиваля «Человек и Вера» рассказал сам популярный телеведущий. Как и ток-шоу «Прямой эфир», новый проект будет ежедневным. Также телезрители смогут увидеть Бориса Корчевникова на православном телеканале «Спас», генеральным директором и продюсером которого он является.

Анастасия Цепина