Аналоговые теле- и радиоканалы заработают в привычном режиме с 10 октября

Об этом «Вестям» рассказали сегодня сотрудники передающего центра. Напомню, с прошлой недели телевизоры некоторых псковичей перестали показывать. Причина - ремонтные работы на телемачте. Именно отсюда идёт аналоговый сигнал по Пскову, району, а также Острову и даже Стругам Красным.
На время проведения профилактических работ, обычно это с девяти до шестнадцати, оборудование на мачте отключается. Отмечу: ремонт плановый, он не связан с какими-либо серьёзными повреждениями.
Регина Кадырова
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