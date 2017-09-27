Аналоговые теле- и радиоканалы заработают в привычном режиме с 10 октября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 12:04

Об этом «Вестям» рассказали сегодня сотрудники передающего центра. Напомню, с прошлой недели телевизоры некоторых псковичей перестали показывать. Причина - ремонтные работы на телемачте. Именно отсюда идёт аналоговый сигнал по Пскову, району, а также Острову и даже Стругам Красным.

На время проведения профилактических работ, обычно это с девяти до шестнадцати, оборудование на мачте отключается. Отмечу: ремонт плановый, он не связан с какими-либо серьёзными повреждениями.

Регина Кадырова