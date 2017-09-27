Псковичка пострадала из-за отмены чартерных рейсов «ВИМ-Авиа»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 12:01

Как рассказала Наталья Кривенкова одному из информагентств, ещё 25 сентября она должна была вылететь в Турцию, но рейс был отменён. Только к восьми вечера пассажирам выдали талоны на питание и номер в гостинице. Как отметили псковские туроператоры, точное количество псковичей, пострадавших от действий недобросовестного перевозчика, подсчитать сложно.

Скорое всего, убытки потерпели те, кто самостоятельно покупал билеты. Если же тур организовывало агентство, то оно и должно помочь найти альтернативный маршрут. В любом случае, псковские туроператоры советуют сохранять все документы, свидетельствующие о понесённых убытках для дальнейшей компенсации. Проблемы с крупнейшим авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа» начались ещё летом. Рейсы этой компании регулярно задерживались, а в последнюю неделю вообще полностью отменяются. Из-за чего многие российские туристы не смогли улететь или вернуться с отдыха.

Регина Кадырова