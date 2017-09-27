Усилия реставраторов в Мелётовском храме могут оказаться напрасными

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 11:59

В Мелётовском храме Успения реставрируют фрески пятнадцатого века. Специалисты приступили к укреплению аварийных участков живописи. Но их работа может оказаться напрасной.

Авторская штукатурка двухслойная. Фрески простукивают. Определяют отслоившиеся места. Деструктированные фрагменты изнутри промывают водой. Шприцами делают инъекции известково-казеиновым раствором. Работают с материалами, которые использовали в древности. Лечат подобное подобным. Никакой химии. Неизвестно, как проявит себя в дальнейшем инородный материал. Левкас - третий слой. Самый тонкий. Его укрепляют медицинскими стеклянными шприцами с катетерными иглами. Реставраторы опасаются, успеют ли до первых заморозков. Из-за бюрократических проволочек к работе приступили только в середине сезона. По той же причине до сих пор не прошел конкурс на проведение реставрации самого храма. А ей должна предшествовать работа археологов и других специалистов. А это время и новые согласования. Следовательно, памятник продолжит разрушаться. Алтарная часть Успения Богородицы, судя по трещинам в фундаменте и на стенах, давно начала буквально отсоединяться от основного объема. Никольский придел Успенской церкви - своеобразная поддерживающая конструкция для самого Успенского храма. Стена отваливается кусками. Новых маяков на трещины музейщики уже не ставят.Прежние лопнули давно. Ждут специальных исследований по гидрогеологии этого места, фундаментам и инженерным конструкциям.

Марина Михайлова, Денис Алексеев