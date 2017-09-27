В Пскове появились специальные урны для собак

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.09.2017 11:55

Узнать их можно по ярко-жёлтой окраске, такие мини-контейнеры с одноразовыми пакетами установлены в разных микрорайонах города. Предназначены для уборки отходов за собаками. Правда, горожане используют эти урны, в том числе, и для другого мусора. По чьей инициативе эти железные ящики появились во дворах Пскова - неизвестно.

Насколько правомерна установка урн на зелёных зонах, будут решать в Управлении городского хозяйства. Псковичей же волнует, кто будет отвечать за их содержание и не ляжет ли это дополнительными расходами на собственников, рядом с домами которых установлены контейнеры. Несмотря на множество вопросов, псковичи, тем не менее, к такой инициативе отнеслись положительно.

Татьяна Борисова