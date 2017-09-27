Ансамбль эстрадного танца «Созвездие» покорило жюри международного конкурса

Ансамбль эстрадного танца "Созвездие" привез два призовых места с международного фестиваля славянских культур "Светоч", который уже пятый год проходит в эстонском Пярну. Коллектив специализируется на эстрадных танцах, но специально для "Светоча" ежегодно готовит номера в русском народном стиле. В этот раз жюри покорили братья Карасёвы, исполнившие казачий танец с шашками.
Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин
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Сентябрь 2017
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