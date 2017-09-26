logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

В Псковской области преступлений, совершённых подростками, стало меньше

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 21:44

Такие данные озвучили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. В частности, уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Более двух тысяч административных правонарушений совершено против самих несовершеннолетних, в том числе, это продажа алкоголя.

Специально для этого летом были организованы смены для неблагополучных подростков в оздоровительных лагерях. В них отдохнули около трёхсот ребят. И такая форма досуга, отметили участники заседания, позволила сократить количество совершённых преступлений вдвое.

Иван Павлов

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк