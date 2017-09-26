В Псковской области преступлений, совершённых подростками, стало меньше

Такие данные озвучили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. В частности, уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Более двух тысяч административных правонарушений совершено против самих несовершеннолетних, в том числе, это продажа алкоголя.
Специально для этого летом были организованы смены для неблагополучных подростков в оздоровительных лагерях. В них отдохнули около трёхсот ребят. И такая форма досуга, отметили участники заседания, позволила сократить количество совершённых преступлений вдвое.
Иван Павлов
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