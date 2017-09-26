Преступлений, совершённых подростками, стало меньше

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.09.2017 21:44

Такие данные озвучили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. В частности, уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Более двух тысяч административных правонарушений совершено против самих несовершеннолетних, в том числе, это продажа алкоголя.

Специально для этого летом были организованы смены для неблагополучных подростков в оздоровительных лагерях. В них отдохнули около трёхсот ребят. И такая форма досуга, отметили участники заседания, позволила сократить количество совершённых преступлений вдвое.

Иван Павлов