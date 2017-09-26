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Эксклюзивное интервью с руководителем пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александром Волковым смотрите 26 сентября на телеканале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 19:13

О современной православной журналистике и ее проблемах расскажет священник, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков. Смотрите эксклюзивное интервью с почетным гостем всероссийского фестиваля "Человек и Вера", который прошел в Пскове и был организован ВГТРК.

Не пропустите! 26 сентября в 19.45 на телеканале "Россия 24".

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