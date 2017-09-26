Про авиамоделизм говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 сентября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.09.2017 19:02

Авиамоделизм в Псковской области. Привлекает ли сегодня конструирование летательных аппаратов юное поколение? Дорогое ли это удовольствие, и где этому можно научиться в нашем регионе? Об этом и не только - в программе "Стартовая площадка".

Гость студии - педагог дополнительного образования по направлению «Авиамоделирование», лауреат «Ассамблеи звезд г. Пскова», подготовивший победителей Первенства Псковской области по авиамодельному спорту, Владимир Кривошеин.

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