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Про авиамоделизм говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 сентября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 19:02

Про авиамоделизм говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 сентября с 7.20 Авиамоделизм в Псковской области. Привлекает ли сегодня конструирование летательных аппаратов юное поколение? Дорогое ли это удовольствие, и где этому можно научиться в нашем регионе? Об этом и не только - в программе "Стартовая площадка".

Гость студии - педагог дополнительного образования по направлению «Авиамоделирование», лауреат «Ассамблеи звезд г. Пскова», подготовивший победителей Первенства Псковской области по авиамодельному спорту, Владимир Кривошеин.

Не пропустите! 27 сентября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

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