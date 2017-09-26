Вывод оборудования Псковской ГРЭС отсрочен еще на 2 года

Перенос сроков вывода оборудования Псковской ГРЭС продлён ещё на два с половиной года. Предприятие прошло конкурентный отбор мощности до января 2022 года. Это позволит рассмотреть дополнительные возможности по поиску заинтересованных в сохранении ГРЭС или готовых к инвестиционному партнёрству.
Решение задачи поможет сохранить электростанцию в качестве источника теплоснабжения, снизив при этом нагрузку на региональный бюджет.
Надежда Прыгина
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Сентябрь 2017
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