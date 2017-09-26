Андрей Турчак призвал решить проблему с многомиллионными долгами по зарплате

Более 35 миллионов рублей задолжали работникам предприятия нашей области. Причём 28 миллионов - долг за последний месяц. Ситуацию обсудили сегодня на заседании в администрации области. С начала года количество работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, выросло в 4 раза. Сейчас это более 1300 человек.
Среди должников - крупные предприятия строительного и промышленного комплекса. Губернатор Андрей Турчак поручил разобраться в финансовом положении предприятий и оказать, если необходимо, поддержку.
Иван Павлов
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