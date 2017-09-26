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В ближайшую неделю дождей в Псковской области не ожидается

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 14:41

Православные вспоминают сегодня Святого Корнилия. По народному календарю это последний тёплый день осени. Псковские синоптики вопреки приметам пророчат нам ещё пару-тройку согретых солнцем деньков, говорят, характер погоды должен измениться не раньше субботы, когда температура пойдёт на спад.

Тем не менее по ночам в низинах уже велика вероятность заморозков до -2 градусов. Из приятных новостей от Гидромета - дождей пока не предвидится, как минимум, ещё неделю, а то и дней десять.

Надежда Прыгина

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