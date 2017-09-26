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Опыт Псковской области по организации транспортно-пересадочных узлов одобрил Президиум Госсовета

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 11:58

Президиум Госсовета под председательством Владимира Путина поддержал опыт Псковской области по организации транспортно-пересадочных узлов. Речь идёт о перевозках, когда пассажир может добраться до пункта назначения на двух и более видах транспорта.

Президент подчеркнул, что организация специальных пересадочных узлов должна быть приоритетной в развитии пассажирского сообщения. Подобная практика в нашем регионе действует уже год в Плюссе, Идрице и Сущево. Транспортные узлы там объединяют железнодорожную и автомобильную станции, где можно приобрести билет на оба вида транспорта по принципу одного окна. Такую пересадку специалисты называют "бесшовной". Также на заседании в Ульяновске обсудили вопрос регулирования отношений между автовокзалами, перевозчиками и пассажирами. Наш регион принимал активное участие в подготовке законопроекта о правилах формирования тарифов и сборов на обязательные услуги.

Надежда Прыгина

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