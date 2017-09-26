logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

В этом отопительном сезоне в Псковском районе обновят котельные

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 11:52

Власти муниципалитета на средства местного бюджета уже приобрели восемь новых современных твердотопливных котлов. Один из них сейчас устанавливают в деревне Быстрецово. Здесь котельная не обновлялась сорок лет. Новое оборудование позволит экономичнее расходовать уголь и дрова.

Модернизация коснулась тридцати процентов районных объектов. На это было потрачено около пяти миллионов рублей. Для небогатого муниципалитета это существенный шаг вперёд. Владимир Петров отметил, несмотря на тяжёлую ситуацию с финансированием предприятий ЖКХ, сейчас продолжается работа по ревизии старого оборудования. По необходимости, котельные ремонтируют, меняют отслужившие своё комплектующие на новые. В целом, подчеркнули в администрации района, объекты теплоснабжения к отопительному периоду готовы.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк