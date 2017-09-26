В этом отопительном сезоне в Псковском районе обновят котельные

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.09.2017 11:52

Власти муниципалитета на средства местного бюджета уже приобрели восемь новых современных твердотопливных котлов. Один из них сейчас устанавливают в деревне Быстрецово. Здесь котельная не обновлялась сорок лет. Новое оборудование позволит экономичнее расходовать уголь и дрова.

Модернизация коснулась тридцати процентов районных объектов. На это было потрачено около пяти миллионов рублей. Для небогатого муниципалитета это существенный шаг вперёд. Владимир Петров отметил, несмотря на тяжёлую ситуацию с финансированием предприятий ЖКХ, сейчас продолжается работа по ревизии старого оборудования. По необходимости, котельные ремонтируют, меняют отслужившие своё комплектующие на новые. В целом, подчеркнули в администрации района, объекты теплоснабжения к отопительному периоду готовы.

Регина Кадырова