В этом отопительном сезоне в Псковском районе обновят котельные

Власти муниципалитета на средства местного бюджета уже приобрели восемь новых современных твердотопливных котлов. Один из них сейчас устанавливают в деревне Быстрецово. Здесь котельная не обновлялась сорок лет. Новое оборудование позволит экономичнее расходовать уголь и дрова.
Модернизация коснулась тридцати процентов районных объектов. На это было потрачено около пяти миллионов рублей. Для небогатого муниципалитета это существенный шаг вперёд. Владимир Петров отметил, несмотря на тяжёлую ситуацию с финансированием предприятий ЖКХ, сейчас продолжается работа по ревизии старого оборудования. По необходимости, котельные ремонтируют, меняют отслужившие своё комплектующие на новые. В целом, подчеркнули в администрации района, объекты теплоснабжения к отопительному периоду готовы.
Регина Кадырова
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Сентябрь 2017
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