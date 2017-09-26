Многодетные семьи в Себеже не могут получить землю под строительство домов

В Себеже многодетные семьи не могут получить земельные участки для строительства домов по льготной федеральной программе. Свободной земли в Себеже нет. А что есть - находится на территории национального парка. Строить в заповедниках, которые являются особо охраняемыми зонами, без разрешения Министерства природы нельзя.
Но получить одобрение федеральных властей практически нереально.
Надежда Прыгина
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Сентябрь 2017
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