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Многодетные семьи в Себеже не могут получить землю под строительство домов

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.09.2017 11:50

В Себеже многодетные семьи не могут получить земельные участки для строительства домов по льготной федеральной программе. Свободной земли в Себеже нет. А что есть - находится на территории национального парка. Строить в заповедниках, которые являются особо охраняемыми зонами, без разрешения Министерства природы нельзя.

Но получить одобрение федеральных властей практически нереально.

Надежда Прыгина

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